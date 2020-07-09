Футболисты "Краснодара" уступили "Рубину"  в чемпионате России

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" с белорусом Александром Мартыновичем в составе проиграли "Рубину" со счетом 0:1 в гостевом матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине поединка в Казани забитых мячей не было, а победный гол в начале второго тайма забил полузащитник хозяев поля Денис Макаров. Это поражение осложняет шансы краснодарской команды в борьбе за серебряные медали российского первенства.

Результаты остальных встреч этого тура: "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва) - 2:1, "Оренбург" - ЦСКА (Москва) - 0:4, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Сочи" - 2:1, "Ростов" - "Уфа" - 1:2, "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 1:1, "Тамбов" - "Ахмат" - (Грозный) - 1:2, "Арсенал" (Тула) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:4.

Турнирное положение: "Зенит" - 65 очков (27 матчей), "Локомотив" - 50 (27), ЦСКА - 46 (27), "Краснодар" - 45 (26), "Ростов" - 43 (27), "Уфа" - 36 (27), "Урал" - 35 (27), "Спартак" - 33 (27), "Рубин" - 33 (27), "Динамо" - 32 (26), "Арсенал" - 31 (27), "Сочи" - 30 (27), "Ахмат" - 30 (27), "Тамбов" - 28 (27), "Крылья Советов" - 27 (27), "Оренбург" - 23 (27).

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 16 мячей.

Матчи 28-го тура состоятся 11-12 июля.-0-