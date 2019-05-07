Футболисты "Ливерпуля" совершили невероятный камбэк и вышли в финал Лиги чемпионов

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Ливерпуля" одолели по сумме двух полуфинальных встреч "Барселону". После домашней виктории 3:0 чемпионы Испании не сумели удержать свое преимущество, уступив на "Энфилде" 0:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости пропустили мяч уже на 7-й минуте после удара Дивока Орини. В дальнейшем обе команды играли на высоких скоростях, создавали опасные моменты, но до перерыва зрители больше не увидели забитых мячей. Во втором тайме все кардинально изменилось. Сначала голевой дубль оформил Джорджиньо Вейналдум, сравняв счет по сумме двух матчей, а затем свой второй гол забил Дивока Орини - 4:0, и "Ливерпуль" второй раз подряд вышел в финал главного континентального турнира.

Его соперник определится сегодня вечером после матча на поле "Йохан Кройф Арены" в Амстердаме между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом". Их первая полуфинальная встреча в Лондоне завершилась минимальной викторией чемпиона Нидерландов - 1:0.

Решающий поединок чемпионской Лиги пройдет 1 июня на мадридском стадионе "Метрополитано".-0-