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19 февраля 2020, 00:59

Футболисты "Ливерпуля" уступили "Атлетико" на старте плей-офф Лиги чемпионов

Фото Reuters
Фото Reuters

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Атлетико" и дортмундской "Боруссии" добились домашних побед в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в испанской столице начался неожиданно - уже на 4-й минуте после розыгрыша углового полузащитник хозяев Сауль Нигес открыл счет. В оставшееся время ливерпульцы больше владели мячом, но их атакам не хватало острого завершения.

Один из фаворитов немецкой бундеслиги дортмундская "Боруссия" принимала на своем поле лидера французского чемпионата "Пари Сен-Жермен" и победил 2:1. В первой половине счет не был открыт, а после перерыва голевой дубль оформил норвежский форвард хозяев Эрлинг Холанд, на что парижане ответили голом Неймара.

В этих парах ответные встречи за выход в четвертьфинал состоятся 11 марта.

Сегодня поздно вечером пройдут еще два поединка первой стадии плей-офф: "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Валенсия" (Испания).

Остальные стартовые встречи 1/8 финала ЛЧ состоятся на следующей неделе.

25 февраля:

"Челси" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия),

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания).

26 февраля:

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия),

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия).

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-

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