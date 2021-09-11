Футболисты "Локомотива" вышли на первое место в чемпионате России

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" победили на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 в стартовом матче 7-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в этой встрече хозяева забили во второй половине: на 59-й минуте Франсуа Камано отличился в первый раз, а еще через 20 минут оформил свой голевой дубль. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 58-й минуте встречи, полузащитник Кирилл Зинович не играл. После этой виктории "Локомотив" набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице.

Его может обойти действующий чемпион страны "Зенит" (14 очков), который сегодня примет в Санкт-Петербурге грозненский "Ахмат". Московский "Спартак" сыграет на своей арене с "Химками".

Завтра идущее вторым московское "Динамо" встретится у себя дома с новичком премьер-лиги "Нижним Новгородом", футболисты "Сочи" примут гостей из "Уфы", а в Туле местный "Арсенал" будет соперничать с московским ЦСКА.

Два заключительных матча этого тура состоятся 13 сентября. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе сыграют в гостях у "Ростова", а в Казани местный "Рубин" встретится с "Уралом" из Екатеринбурга.

Бомбардирскую гонку российской премьер-лиги возглавляет форвард "Локомотива" Федор Смолов, забивший 6 мячей.-0-