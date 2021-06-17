Футболисты "Минска" одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали вторую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в столичном дерби на поле стадиона "Трактор" подопечные Федора Щербаченко обыграли "Энергетик-БГУ" со счетом 2:1. В составе победителей голевой дубль оформил аргентинский форвард Майкл Лопес, отличившийся на 1-й и 47-й минутах встречи. Гости ответили голом Владислава Васильева, который реализовал пенальти в конце первой половины игры.

В прошлом туре "Минск" с таким же результатом победил в Мозыре местную "Славию".

Позже футболисты "Немана" примут в Гродно мозырскую "Славию". На прошлой неделе "Неман" потерпел крупное поражение в гостях у борисовского БАТЭ - 0:3, а мозыряне у себя дома уступили "Минску" со счетом 1:2.

Лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" свой поединок 13-го тура проведет завтра на выезде против "Слуцка". В Бресте местное "Динамо" сыграет со "Сморгонью".

Центральный поединок этого тура состоится 19 июня: минское "Динамо" сыграет на своей арене с футболистами борисовского БАТЭ. Также в субботу "Витебск" примет у себя дома брестский "Рух", "Гомель" встретится на своем поле с "Ислочью", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с речицким "Спутником".

Турнирное положение: "Шахтер" - 36 очков, БАТЭ - 29, "Рух" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Минск" - 19, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 18, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 5, "Спутник" - 4.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-