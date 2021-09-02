Футболисты молодежной сборной Беларуси примут исландцев в квалификации ЧЕ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня проведут стартовый матч отборочного турнира континентального первенства 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Сергея Ясинского в первом поединке квалификационной группы D сыграют в Бресте со сверстниками из Исландии (начало в 17.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

После этой игры белорусские футболисты отправятся на гостевую встречу с одним из главных фаворитов турнира командой Португалии, которая состоится 6 сентября в городе Амадора. В этой группе уже состоялись два матча. В первом из них футболисты Греции в Афинах разошлись миром с киприотами - 0:0, а потом греки разгромили в гостях команду Лихтенштейна со счетом 5:0.

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные 8 сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за 4 путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-