Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли словакам в гостевом спарринге

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели выездной товарищеский матч со сверстниками из Словакии, уступив с крупным счетом 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме матча в Сенице хозяев вывели вперед Ладислав Алмаси и Йозеф Шпырка, а в конце тайма Давид Дюриш установил окончательный результат.

Теперь белорусская "молодежка" отправилась на гостевой отборочный матч чемпионата Европы с командой Гибралтара, который состоится 19 ноября. На старте соревнований в 7-й квалификационной группе белорусы разгромили гибралтарцев на своем поле со счетом 10:0. Кроме того, белорусские футболисты дважды сыграли вничью (1:1) - со сверстниками из Норвегии (дома) и Кипра (в гостях), уступили команде Португалии со счетом 0:2 (дома).

Турнирное положение в 7-й группе сейчас таково: Нидерланды - 12 очков (4 матча), Португалия - 6 (3), Беларусь - 5 (4), Норвегия - 4 (3), Кипр - 4 (4), Гибралтар - 0 (4).-0-