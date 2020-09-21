Футболисты московского "Динамо" обыграли "Ахмат" в матче чемпионата России

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Динамо" обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в домашнем матче 8-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долго соперникам не удавалось отличиться, и только в компенсированное время второго тайма Иван Ордец принес победу динамовцам.

Ранее тульский "Арсенал" на своей арене нанес первое поражение футболистам "Сочи" и добился волевой победы со счетом 3:2. Белорусский полузащитник туляков Юрий Ковалев вышел на поле в стартовом составе, отдал голевую передачу при третьем взятии ворот и был заменен на 78-й минуте игры. Валерий Громыко вышел на замену на 37-й минуте матча.

Футболисты "Урала" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе в Екатеринбурге сыграли вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга - 1:1. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, разгромил на своем поле подмосковные "Химки" со счетом 7:2. Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одолел на выезде "Уфу" - 1:0. С таким же результатом московский "Локомотив" у себя дома взял верх над "Тамбовом". Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 72-й минуте встречи. Московский "Спартак" обыграл в Казани местный "Рубин" со счетом 2:0.

Матч "Ростова" и волгоградского "Ротора", который тренирует белорус Александр Хацкевич, отменен.

Турнирное положение в российской премьер-лиге: "Зенит" - 17 очков (8 матчей), "Спартак" - 17 (8), ЦСКА - 16 (8), "Сочи" - 15 (8), "Краснодар" - 14 (8), "Динамо" - 14 (8), "Локомотив" - 12 (8), "Рубин" - 11 (8), "Ростов" - 11 (7), "Ахмат" - 10 (8), "Урал" - 10 (8), "Арсенал" - 8 (8), "Тамбов" - 7 (8), "Уфа" - 5 (8), "Химки" - 3 (8), "Ротор" - 2 (7).

Список лучших бомбардиров возглавляет эквадорский легионер "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший шесть мячей.

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 26-28 сентября.-0-