Футболисты "Немана" стали последними участниками 1/8 финала Кубка Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" стали последними участниками 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке 1/16 финала подопечные Игоря Ковалевича уверенно переиграли в гостях представителя первой лиги национального первенства "Слоним" со счетом 3:1. Голевой дубль у победителей оформил Жан Морель По, еще один мяч забил Зоран Марушич, у проигравших отличился Даниил Силинский. В борьбе за выход в четвертьфинал "Неман" встретится с мозырской "Славией".

Действующий обладатель Кубка борисовский БАТЭ сыграет в 1/8 финала с чемпионами страны футболистами брестского "Динамо". Эта встреча станет повторением финала прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одолели брестчан в дополнительное время со счетом 1:0.

Остальные пары 1/8 финала: "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск), "Крумкачы" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Минск", "Городея" - "Арсенал" (Дзержинск), "Спутник" (Речица) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск".

Матчи за выход в четвертьфинал Кубка Беларуси сезона 2020/2021 пройдут 2-4 октября 2020 года.-0-