Футболисты Португалии примут команду Франции в матче Лиги наций

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в розыгрыше второго сезона Лиги наций УЕФА состоятся первые матчи предпоследнего тура группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 3-й группе элитного дивизиона - лиге А - чемпионы Европы, победители первого сезона Лиги наций футболисты сборной Португалии примут в Лиссабоне действующего чемпиона планеты команду Франции (начало в 22.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге этих соревнований соперники разошлись миром в Париже - 0:0. В другом сегодняшнем матче этого квартета его аутсайдер сборная Швеции сыграет в Стокгольме с Хорватией. Турнирное положение после четырех игровых дней: Франция - 10 очков, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 0.

В 4-й группе футболисты Германии в Лейпциге встретятся с командой Украины. В их первом поединке немцы обыграли украинцев в Киеве со счетом 2:1. Также в этой группе сборная Швейцарии сегодня примет в Базеле футболистов Испании. Турнирное положение: Испания - 7, Украина - 6, Германия - 6, Швейцария - 2.

Футболисты сборной Беларуси, выступающие в третьем по рангу дивизионе - лиге С, в поединке 5-го тура 4-й группы завтра на поле минского стадиона "Динамо" сыграют с командой Литвы. Во втором матче футболисты Албании в Тиране встретятся с гостями из Казахстана. Турнирное положение: Беларусь - 7, Литва - 5, Албания - 5, Казахстан - 4.-0-