Футболисты "Ростова" разгромили "Спартак" в матче чемпионата России

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ростова" разгромили московский "Спартак" со счетом 4:1 в заключительном матче первой части чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Москве, ростовчане ни в чем не уступали хозяевам и вышли вперед на 22-й минуте после удара Бахтиера Зайнутдинова. Незадолго до перерыва гости могли увеличить свое преимущество, но Ивелин Попов не реализовал пенальти. Во второй половине игры футболисты "Ростова" сыграли еще более мощно и трижды поразили ворота Александра Максименко. На 53-й минуте отличился Алексей Ионов, затем его успех повторил Дмитрий Чистяков, а напоследок свой второй гол забил Бахтиер Зайнутдинов. Спартаковцы смогли ответить только голом Эсекьеля Понсе.

Результаты остальных встреч 19-го тура: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:0, "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 4:0, "Тамбов" - "Оренбург" - 3:0, "Краснодар" - ЦСКА (Москва) - 1:1, "Ахмат" (Грозный) - "Уфа" - 0:1, "Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:3, "Сочи" - "Рубин" (Казань) - 1:1.

Турнирное положение:

1. "Зенит" - 45 очков (19 матчей),

2. "Краснодар" - 35 (19),

3. "Локомотив" - 34 (19),

4. ЦСКА - 34 (19),

5. "Ростов" - 34 (19),

6. "Арсенал" - 25 (19),

7. "Уфа" - 25 (19),

8. "Динамо" - 24 (19),

9. "Урал" - 24 (19),

10. "Спартак" - 22 (19),

11. "Тамбов" - 21 (19),

12. "Ахмат" - 19 (19),

13. "Рубин" - 19 (19),

14. "Оренбург- 19 (18),

15. "Крылья Советов" - 18 (19),

16. "Сочи" - 15 (18).

Бомбардирскую гонку российского первенства возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 11 мячей.

Матчи чемпионата России возобновятся в марте 2020 года.-0-