Футболисты "Ротора" победили "Тамбов" в матче чемпионата России

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты волгоградского "Ротора" одержали волевую викторию над "Тамбовом" со счетом 3:1 в стартовом матче 20-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В конце первого тайма встречи двух аутсайдеров премьер-лиги Алексей Архипов вывел тамбовский клуб вперед, а после перерыва волгоградцы, которых тренирует белорус Александр Хацкевич, трижды поразили ворота Сергея Рыжикова. Новобранец "Ротора" Иван Маевский вышел на замену на 85-й минуте игры.

Еще четыре матча российского первенства состоятся 27 февраля. Центральной встречей станет московское дерби, в котором ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграет с "Локомотивом" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе. Лидер турнира, действующий чемпион страны "Зенит", примет в Санкт-Петербурге гостей из "Ростова", за который выступает белорусский защитник Александр Павловец. Футболисты "Сочи" у себя дома сыграют с тульским "Арсеналом", в котором играют белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Также в субботу "Химки" встретятся с "Уфой".

Заключительные игры 20-го тура пройдут в последний день зимы. Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе примут на своей арене "Урал" из Екатеринбурга. В Москве местный "Спартак" встретится с казанским "Рубином", а в Грозном "Ахмат" будет соперничать с московским "Динамо".

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: "Зенит" - 41 очко, ЦСКА - 37, "Спартак" - 35, "Сочи" - 33, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30, "Краснодар" - 30, "Локомотив" - 28, "Рубин" - 28, "Ахмат" - 26, "Химки" - 25, "Урал" - 21, "Ротор" - 17, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 13.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-