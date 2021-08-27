Футболисты "Руха" примут "Шахтер" в первом матче 21-го тура чемпионата Беларуси 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом поединке лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у брестского "Руха". В первом круге солигорские футболисты разгромили брестчан на своем поле со счетом 4:1. На прошлой неделе "Шахтер" одержал крупную викторию в Мозыре над местной "Славией" - 4:0, а "Рух" также на выезде сыграл вничью с футболистами "Сморгони" - 1:1.





Завтра идущий вторым борисовский БАТЭ примет на своей арене "Ислочь" из Минского района. В Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с "Гомелем", а на главной спортивной арене страны в столичном дерби сойдутся "Динамо" и "Минск". Остальные поединки этого тура состоятся 29 августа: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь), "Витебск" - "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно) - "Энергетик-БГУ" (Минск).





Турнирное положение: "Шахтер" - 47 очков (17 матчей), БАТЭ - 44 (20), "Рух" - 40 (20), "Динамо" (Минск) - 39 (20), "Гомель" - 35 (19), "Динамо" (Брест) - 30 (20), "Витебск" - 27 (20), "Минск" - 24 (19), "Энергетик-БГУ" - 24 (19), "Ислочь" - 23 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (19), "Неман" - 21 (20), "Слуцк" - 18 (20), "Славия" - 14 (19), "Сморгонь" - 10 (20), "Спутник" - 7 (20).





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