Футболисты "Руха" сыграли вничью с "Гомелем" в чемпионате Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" на своем поле сыграли вничью с "Гомелем" в матче стартового тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Бресте никому из соперников не удалось поразить ворота. После перерыва брестчане вышли вперед после удара Артема Концевого, а потом Андрей Соловей восстановил равновесие - 1:1.

Ранее столичный "Энергетик-БГУ" уверенно переиграл у себя дома гостей из "Сморгони" - 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома.

Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" откроют новое первенство домашним матчем с "Минском", который в прошлом турнире финишировал на 11-м месте. Обладатель бронзовых наград жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграет в гостях у минского "Динамо", завершившего минувший чемпионат на 6-й позиции.

Первый тур завершится 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком". В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий "Спутник" встретится с брестским "Динамо", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".

Вчера в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси футболисты "Ислочи" с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской "Славии" - 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.-0-