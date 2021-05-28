Футболисты "Руха" выиграли у минского "Динамо" в чемпионате Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" потерпело второе поражение подряд в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на поле столичного стадиона "Динамо" хозяева уступили гостям из брестского "Руха" со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. В прошлом туре динамовцы с таким же результатом уступили в гостях лидеру первенства солигорскому "Шахтеру".

В первом сегодняшнем поединке "Витебск" разгромил на своем поле гостей из "Сморгони" с результатом 5:0.

В субботу, 29 мая "Шахтер" сыграет в Жодино с местным "Торпедо-БелАЗом". Идущий вторым БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет мозырскую "Славию". В Гродно футболисты "Немана" встретятся с речицким "Спутником". Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: "Гомель" - "Минск", "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район), "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск). Положение команд: "Шахтер" - 30 очков, БАТЭ - 23, "Рух" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Гомель" - 18, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13, "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 9, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 10 мячей.-0-