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11 октября 2021, 12:53

Футболисты сборной Беларуси сыграют с чехами в матче квалификации ЧМ-2022

Фото из архива
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня с командой Чехии в седьмом матче квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К матчу готовятся следующие игроки:

Вратари: Егор Хаткевич ("Динамо-Минск"), Павел Павлюченко ("Рух", Брест), Владислав Василючек ("Ислочь" Минский район) и Роман Степанов ("Динамо-Брест").

Защитники: Максим Бордачев, Данила Нечаев (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин ("Рух", Брест), Роман Бегунов, Глеб Шевченко ("Шахтер", Солигорск), Иван Садовничий ("Неман", Гродно) и Руслан Юденков ("Гомель").

Полузащитники: Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Павел Седько ("Торпедо", Москва, Россия), Руслан Лисакович ("Ислочь", Минский район), Александр Селява ("Динамо-Минск"), Вадим Побудей ("Гомель") и Евгений Краснов ("Витебск").

Нападающие: Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва), Дмитрий Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино) и Андрей Соловей ("Гомель").

Это седьмой матч национальных дружин Беларуси и Чехии. Встречались они уже и в рамках нынешнего отборочного цикла. Увы, с минимальным счетом (1:0) в сентябре этого года в Остраве победили хозяева поля.

Сегодняшняя игра белорусов и чехов состоится на стадионе "Центральный" в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по минскому времени. Прямую трансляцию с места событий будет вести телеканал "Беларусь 5".-0-

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