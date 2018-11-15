Футболисты сборной Беларуси выигрывают после первого тайма у Люксембурга в Лиге наций

Во время матча. Фото АБФФ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси выигрывают после первого тайма у Люксембурга в выездном матче Лиги наций со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в ворота соперника забил полузащитник БАТЭ Станислав Драгун, который воспользовался передачей Антона Сароки и с пределов штрафной на 37 минуте отправил мяч под перекладину ворот Люксембурга.

В ходе первого тайма матча Лиги наций подопечные Игоря Криушенко имели преимущество и часто угрожали воротам хозяев поля. Шанс отличиться голом имели Александр Глеб и Павел Савицкий.

Победитель этого матча закрепится на первом месте перед заключительным туром группы 2 лиги D.-0-