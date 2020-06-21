Футболисты "Шахтера" не смогли победить "Рух" в матче чемпионата Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" не сумели одолеть брестский "Рух" в последнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Солигорске никому из соперников не удалось отличиться. На 72-й минуте игры гостей вывел вперед сенегальский легионер Абдулайе Диалло, а через четыре минуты лидер атак "Шахтера" Виталий Лисакович сделал счет равным - 1:1. Разрыв между "Шахтером" и лидером борисовским БАТЭ, обыгравшим в Бобруйске местную "Белшину" с результатом 2:0, увеличился до четырех очков.

Результаты остальных матчей 14-го тура: "Витебск" - "Минск" - 1:0, "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - "Смолевичи" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:2, "Динамо" (Брест) - "Городея" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:0.

Турнирное положение: БАТЭ - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" - 26 (14), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 23, (14), "Энергетик-БГУ" - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (12), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман"), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску ("Витебск"), Виталий Лисакович ("Шахтер") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июня

"Энергетик-БГУ" - "Славия", "Смолевичи" - "Слуцк";

27 июня

"Минск" - "Шахтер", "Неман" - "Динамо" (Брест), БАТЭ - "Динамо" (Минск);

28 июня

"Торпедо-БелАЗ" - "Витебск", "Рух - "Белшина", "Городея" - "Ислочь".-0-