Футболисты "Шахтера" впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за первый трофей нового сезона на поле ФК "Минск" чемпионы страны одолели обладателя Кубка борисовский БАТЭ в серии послематчевых пенальти. В первом тайме преимущество было на стороне борисовчан, солигорские футболисты отвечали острыми контратаками, но никому не удалось добиться успеха. После перерыва "Шахтер" стал действовать более агрессивно, заставив борисовчан обороняться. Однако в основное время счет так и не был открыт - ничья 0:0. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне "Шахтера" - 5:4. Героем серии стал голкипер солигорской дружины Александр Гутор, который отразил два удара, а потом сам забил решающий пенальти.

Футболисты БАТЭ больше всех выигрывали Суперкубок - 7 раз (2010, 2011, 2013-2017). Солигорский "Шахтер" до этого трижды безуспешно оспаривал трофей. Трижды Суперкубок брало брестское "Динамо" (2018-2020), а в 2012-м его завоевали футболисты "Гомеля".-0-

Фото Сергея Шелега