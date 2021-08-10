Футболисты "Шерифа" пробились в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молдавского "Шерифа" пробились в раунд плей-офф квалификации и вскоре поспорят за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Чемпион Молдовы "Шериф" после ничьей в Белграде (1:1) сегодня в Тирасполе победил "Црвену звезду" - 1:0. Позже в Киеве донецкий "Шахтер" примет бельгийский "Генк", который вице-чемпионы Украины обыграли на его поле неделю назад со счетом 2:1. Болгарский "Лудогорец", который выбил из ЛЧ чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер", сыграет в Разграде с греческим "Олимпиакосом". На прошлой неделе их встреча в Пирее завершилась вничью - 1:1. Гораздо сложнее задача у футболистов московского "Спартака", которые на своей арене проиграли португальской "Бенфике" - 0:2, а сегодня проведут поединок в Лиссабоне. Также сегодня состоятся еще три матча за выход в плей-офф ЛЧ: "Легия" (Варшава, Польша) - "Динамо" (Загреб, Хорватия; первый матч - 1:1), "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды; 0:3), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция; 1:1), "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехия; 2:0), Одна пара участников решающего этапа за выход в групповую стадию Лиги чемпионов уже известна - "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания). Первые встречи плей-офф пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!