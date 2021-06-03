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03 июня 2021, 22:10

Футболисты Швейцарии разгромили Лихтенштейн в товарищеском матче

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники предстоящего футбольного чемпионата Европы в эти дни проводят последние контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня футболисты сборной Швейцарии в Санкт-Галлене разгромили команду Лихтенштейна с сухим счетом 7:0. В первой половине игры хозяева лишь однажды добились успеха, после перерыва шесть раз поразили ворота соперников. Хет-трик оформил Марио Гавранович, голевой дубль в активе Кристиана Фасснахта.

В немецком Падерборне сборная Турции победила команду Молдовы - 2:0. На 58-й минуте открыл счет Бурак Йылмаз, а через 20 минут Дженгиз Ундер установил окончательный результат.

Ирландская сборная уверенно переиграла в гостях футболистов Андорры - 4:1.

Позже соперники сборной Беларуси по квалификационной группе Е отборочного турнира чемпионата мира - 2022 бельгийцы примут в Брюсселе греков, а в Днепре сборная Украины сыграет с командой Северной Ирландии.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному у сборных Советского Союза, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-

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