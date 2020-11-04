Футболисты "Славии" и "Белшины" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" и бобруйской "Белшины" сыграли вничью в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале первого тайма встречи в Мозыре хозяев вывел вперед Френсис Нар, а в середине второй половины игры Дмитрий Рекиш восстановил равновесие в счете - 1:1.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси после 27 туров: БАТЭ (Борисов) - 53 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 52, "Динамо" (Брест) - 48, "Неман" (Гродно) - 47, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 47, "Динамо" (Минск) - 45, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 40, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35, "Витебск" - 34, "Минск" - 34, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 27, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Бомбардирскую гонку 30-го первенства Беларуси возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из "Шахтера".

Расписание матчей 28-го тура:

6 ноября

"Ислочь" - "Минск", "Витебск" - "Рух";

7 ноября

"Смолевичи" - "Неман", "Слуцк" - "Городея", "Динамо" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - БАТЭ;

8 ноября

"Белшина" - "Энергетик-БГУ", "Славия" - "Динамо" (Минск).-0-