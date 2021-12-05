Футболисты "Славии" сохранили место в высшей лиге чемпионата Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" сохранили за собой место в высшей лиге чемпионата Беларуси, одолев по сумме двух переходных поединков минский клуб "Крумкачы", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на поле столичного СОК "Олимпийский" мозыряне сумели добиться ничьей - 0:0. В первом переходном матче, состоявшемся 2 декабря в Мозыре, "Славия" выиграла с результатом 1:0. На 3-й компенсированной минуте матча ворота минчан поразил ганский нападающий мозырян Фрэнсис Нар.
В этом сезоне "Славия" заняла 14-е место в высшей лиге, а "Крумкачы" финишировали на третьей позиции в первой лиге национального первенства.
Прямые путевки в элитный дивизион завоевали две лучшие команды первой лиги - дзержинский "Арсенал" и бобруйская "Белшина", которые заменят "Сморгонь" и речицкий "Спутник".
Чемпионом Беларуси второй год подряд и третий за все время стал солигорский "Шахтер", серебро у борисовского БАТЭ, бронзовые награды завоевали футболисты минского "Динамо". Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата страны оказался гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 19 мячей.-0-