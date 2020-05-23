Футболисты "Слуцка" и "Руха" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Слуцка" на своем поле сыграли вничью с брестским "Рухом" - 1:1. Оба мяча были забиты в последние 10 минут основного времени встречи: на 81-й минуте Егор Семенов вывел хозяев вперед, а через 6 минут Владислав Васильев сравнял результат.

Позже футболисты "Ислочи" встретятся с минским "Энергетиком-БГУ", а "Витебск" примет у себя дома столичное "Динамо".

Результаты других игр 10-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Городея" - 1:1, "Динамо (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск) - 4:0. Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь" - 15, "Рух" - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Динамо" (Минск), "Витебск", "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-