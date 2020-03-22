Футболисты "Слуцка" победили "Славию" в чемпионате Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" обыграли мозырскую "Славию" со счетом 3:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Слуцке соперники обменялись голами с пенальти - на 30-й минуте мозырян вывел вперед Андрей Чухлей, а незадолго до перерыва Сослан Такуев восстановил паритет. Через 15 минут после перерыва он же выполнял свой второй пенальти, но послал мяч мимо ворот. На 73-й минуте игры хозяева заработали еще один 11-метровый удар, после которого Артем Сердюк сделал счет 2:1, а еще через 6 минут снова с пенальти он же установил окончательный результат - 3:1 в пользу "Слуцка".

Позже на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко футболисты местной "Белшины" встретятся с гостями из "Минска".

На старте нынешнего первенства никто из призеров прошлого сезона не смог добиться победы. Чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" у себя дома сыграли вничью с вернувшимися в высшую лигу "Смолевичами" - 1:1, обладатель серебра борисовский БАТЭ проиграл на выезде минскому "Энергетику-БГУ" со счетом 1:3, а бронзовый призер солигорский "Шахтер" у себя дома уступил жодинскому "Торпедо-БелАЗу" с результатом 0:1. С таким же счетом минское "Динамо", занявшее в прошлом году 4-е место, проиграло на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому "Руху". Из первой пятерки предыдущего чемпионата страны победили только футболисты "Ислочи", одолевшие на поле ФК "Минск" гостей из гродненского "Немана" с минимальным перевесом - 1:0. С таким же результатом "Витебск" у себя дома взял верх над "Городеей".-0-