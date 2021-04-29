Футболисты "Слуцка" примут брестское "Динамо" на старте 7-го тура чемпионата Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке футболисты "Слуцка" примут на своем поле брестское "Динамо". В прошлом туре "Слуцк" проиграл в Мозыре местной "Славии" со счетом 1:3, а брестские динамовцы на своем поле разошлись миром с "Витебском" - 0:0.

В пятницу, 30 апреля, состоятся еще три поединка: "Рух" (Брест) - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Витебск" - "Гомель". Лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким "Спутником". Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома "Сморгонь". В Гродно местный "Неман" встретится с "Ислочью", а в Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" будут соперничать с "Минском".

Положение команд после шести туров: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Брест) - 12, "Динамо" (Минск) - 11, "Гомель" - 11, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 7, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-