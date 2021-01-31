Футболисты солигорского "Шахтера" победили "Ригу" в товарищеском матче

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" провели пятый спарринг на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня чемпионы Беларуси встречались с чемпионом Латвии "Ригой" и выиграли со счетом 1:0. Победный мяч на 35-й минуте игры забил новобранец "Шахтера" Игорь Стасевич. Ранее подопечные Романа Григорчука победили "Ливу" из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, "Шахтер" потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского "Динамо" и российского чемпиона питерского "Зенита", а также с результатом 0:3 проиграл российскому "Краснодару", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Также сегодня вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ в Минске выиграли у "Ислочи" со счетом 2:1. Недавно эти соперники уже встречались, и тогда борисовчане одержали победу с результатом 4:3. Кроме того, "Ислочь" потерпела крупное поражение от "Минска" - 1:5. Также минчане одолели земляков из "Энергетика-БГУ" с минимальным преимуществом - 1:0.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!