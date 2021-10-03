Футболисты солигорского "Шахтера" укрепили лидерство после 25-го тура чемпионата Беларуси

3 октября/ Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" укрепили лидерские позиции после 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ключевом поединке тура команда из города калийщиков уверенно обыграла минское "Динамо" со счетом 2:1. Команда Алексея Баги не стала мешать соперникам, стремившимся установить территориальное преимущество и эффективно использовала контатаки. Уже к исходу 25-й минуты игры гости вели с преимуществом в два гола. Отличились Роман Бегунов и сербский легионер "горняков" Игор Иванович. Столичная команда ответила одним голевым выпадом на 94-й минуте матча. Взятие ворот на свой счет записал Роман Давыскиба. Однако этот мяч на исход встречи не повлиял.

Идущий на третьем месте брестский "Рух" в труднейшем матче выиграл у гродненского "Немана". Судьба встречи решилась на шестой минуте игры, после гола Артема Концевого.

Заработали три очка и футболисты "Гомеля", уверенно разобравшиеся с земляками из мозырской "Славии" - 3:0. У победителей отличились Дмитрий Гомза, Юрий Пантя и Андрей Соловей. Счет мог быть и большим, но на 36-й минуте "полесского дерби" Андрей Соловей не забил пенальти. Отметим отличную игру в данном эпизоде вратаря мозырского клуба Михаила Барановского.

Еще одна брестская команда, "Динамо", на своем поле не смогла переиграть ФК "Минск". У хозяев поля голевой дубль оформил Станислав Беленький. Украинский форвард на 57-й минуте отличился с игры, а на 83-й минуте реализовал пенальти. У столичной дружины автором забитых мячей стал Семен Пеньчук (7-я и 61-я минуты).

"Витебск" на поле родного ЦСК был повержен "Ислочью" со счетом 0:4. У гостей отличились Никита Степанов (12-я минута), Юрий Козыренко (46-я и 65-я минуты) и Иван Джуниор Дибанго (70-я минута).

Жодинское "Торпедо-Белаз" крупно обыграло одного из аутсайдеров чемпионата, "Сморгонь". По два гола в ворота команды из Гродненской области забили Алан Аусси и Юрий Габовда. По разу отличились Дмитрий и Алексей Антилевские, а также Шахром Самиев. У гостей гол престижа на счету Александра Францева. Стоит отметить, что "автозаводцы" в данном поединке установили новый рекорд клубной результативности.

Завершал программу 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу поединок в Слуцке, где местная команда негостеприимно обошлась с "Энергетиком-БГУ", обыграв минчан со счетом 2:0. За "Слуцк" забивали Алексей Бутаревич и Дмитрий Сасин.

Турнирное положение: "Шахтер" - 59 очко (23 матча), БАТЭ - 55 (25), "Рух" - 51 (25), "Динамо" (Минск) - 51 (25), "Гомель" - 48 (24), ), "Витебск" - 34 (25), "Динамо" (Брест) - 33 (25), "Ислочь" - 31 (25), Торпедо-БелАЗ" - 29 (24),"Минск" – 28 (24), "Энергетик-БГУ" – 28 (25), ), "Неман" - 27 (25), "Слуцк" - 25 (25), "Славия" - 21 (24), "Сморгонь" - 13 (25), "Спутник" - 7 (25).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 16 голов. На мяч меньше забил белорусский форвард "Гомеля"Андрей Соловей.-0-