Футболисты ЦСКА победили "Ротор" в матче российского чемпионата

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА одержали вторую викторию подряд в матчах российского чемпионата после ухода белорусского тренера Виктора Гончаренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 25-го тура команда хорватского специалиста Ивицы Олича обыграла на своем поле одного из аутсайдеров премьер-лиги волгоградский "Ротор" с результатом 2:0. В самой концовке первого тайма Чидера Эджуке открыл счет, а на 70-й минуте Саломон Рондон забил второй мяч. Белорусский полузащитник волгоградского клуба Владимир Медведь вышел на замену на 84-й минуте игры, Иван Маевский остался в запасе, также как и форвард армейцев Илья Шкурин.

Результаты остальных игр этого тура: "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 2:0, "Арсенал" (Тула) - "Краснодар" - 1:0, "Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2, "Уфа" - "Ахмат" (Грозный) - 3:0, "Ростов" - "Рубин" - 0:1, "Химки" - "Тамбов" - 1:0, "Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2.

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 54 очка, "Спартак" - 47, "Локомотив" - 46, ЦСКА - 46, "Рубин" - 43, "Динамо" - 43. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, 17 баллов в активе "Уфы", у "Ротора 18 очков, "Арсенал" набрал 20 очков.

Лидером бомбардирской гонки является иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, забивший 15 мячей.

Встречи 26-го тура российского чемпионата пройдут 17-18 апреля.-0-