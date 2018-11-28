Футболисты ЦСКА проиграли чешской "Виктории" в Лиге чемпионов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко уступили чешской "Виктории" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 5-го тура группы G на поле стадиона "Лужники" армейцы открыли счет на 10-й минуте после пенальти, реализованного Николой Влашичем. Однако большего хозяева добиться не смогли и во втором тайме пропустили два мяча, проиграв в итоге - 1:2. В матче первого круга группового этапа в Пльзени соперники сыграли вничью - 2:2. ЦСКА также, как и "Виктория", потерял шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туда уже пробились фавориты этого квартета - итальянская "Рома" и мадридский "Реал". Их встреча на римском "Стадио Олимпико" завершилась победой испанского гранда - 2:0. Турнирное положение после 5 туров: "Реал" - 12 очков, "Рома" - 9, ЦСКА - 4, "Виктория" - 4.

Донецкий "Шахтер", выступающий в группе F, победил в гостях немецкий "Хоффенхайм" 3:2. В первом круге эти соперники играли в Харькове и разошлись миром - 2:2. Французский "Лион" на своем поле сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" - 2:2. Чемпион Англии вышел в плей-офф. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 10, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3.

Лидер квартета Е немецкая "Бавария" в Мюнхене разгромила португальскую "Бенфику" - 5:1. Голландский "Аякс" в Афинах переиграл греческий АЕК - 2:0 и вместе с баварцами вышел в плей-офф главного континентального турнира. Турнирное положение: "Бавария" - 13, "Аякс" - 11, "Бенфика" - 4, АЕК - 0.

В группе Н итальянский "Ювентус" в Турине победил испанскую "Валенсию" - 1:0 и обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Второй пропуск гарантировал себе английский "Манчестер Юнайтед", одолевший на своем поле швейцарский "Янг Бойз" из Берна - 1:0. Турнирное положение: "Ювентус" - 12, "Манчестер Юнайтед" - 10, "Валенсия" - 5, "Янг Бойз" - 1.

В остальных группах встречи 5-го тура пройдут сегодня вечером:

А - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Монако", "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Брюгге" (Бельгия). Турнирное положение: "Боруссия" - 9, "Атлетико" - 9, "Брюгге" - 4, "Монако" - 1.

В - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Интер" (Милан, Италия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Барселона" (Испания). Турнирное положение: "Барселона" - 10, "Интер" - 7, "Тоттенхэм" - 4, ПСВ - 1. "Барселона" уже обеспечила себе выход в 1/8 финала.

С - "Наполи" (Италия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия). Турнирное положение: "Ливерпуль" - 6, "Наполи" - 6, "Пари Сен-Жермен" - 5, "Црвена Звезда" - 4.

D - "Порту" (Португалия) - "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия), "Локомотив" (Москва, Россия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция). Турнирное положение: "Порту" - 10, "Шальке" - 8, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 0.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из 8 групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиге Европы.-0-