Футболисты Украины и Республики Корея стали финалистами молодежного ЧМ

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Украины и Республики Корея вышли в финал молодежного чемпионата мира по футболу (U-20), который проходит в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинале украинцы сумели победить итальянских сверстников со счетом 1:0.
Победный гол на 65-й минуте игры забил полузащитник Сергей Булеца.
— FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г.
The goal that sealed @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final pic.twitter.com/bX7gcfyEF7
Молодежная сборная Республики Корея в своем полуфинале с эквадорцами грамотно построила оборону, а на 39-й минуте игры защитник Чой Юн забил мяч, ставший победным - 1:0.
Таким образом, 14 июня в Гдыне команды Италии и Эквадора встретятся в матче за бронзу, а украинцы и корейцы 15 июня в Лодзи поспорят за чемпионский титул.
На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-
Фото ФИФА
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