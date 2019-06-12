Футболисты Украины и Республики Корея стали финалистами молодежного ЧМ

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Украины и Республики Корея вышли в финал молодежного чемпионата мира по футболу (U-20), который проходит в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале украинцы сумели победить итальянских сверстников со счетом 1:0.

Победный гол на 65-й минуте игры забил полузащитник Сергей Булеца.

Молодежная сборная Республики Корея в своем полуфинале с эквадорцами грамотно построила оборону, а на 39-й минуте игры защитник Чой Юн забил мяч, ставший победным - 1:0.

Таким образом, 14 июня в Гдыне команды Италии и Эквадора встретятся в матче за бронзу, а украинцы и корейцы 15 июня в Лодзи поспорят за чемпионский титул.

На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-

Фото ФИФА