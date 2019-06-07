Футболисты Украины разгромили сербов в квалификации Евро-2020

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины разгромили команду Сербии 5:0 в третьем туре отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру во Львове хозяева начали очень мощно и заставили сербов думать только об обороне своих ворот. Свое преимущество украинцы реализовали в середине первого тайма, когда в течение двух минут голевой дубль оформил Виктор Цыганков. Сразу после перерыва подопечные Андрея Шевченко снова пошли вперед и сначала Евгений Коноплянка забил третий мяч, на исходе часа игрового времени отличился Роман Яремчук, а затем Евгений Коноплянка забил свой второй гол, поставив последнюю точку. В другом матче группы В футболисты Литвы принимали на своем поле гостей из Люксембурга и сыгрли вничью - 1:1. Турнирное положение: Украина - 7 очков (3 матча), Люксембург - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (2), Сербия - 1 (2).

Результаты встреч в других группах:

А - Черногория - Косово - 1:1, Чехия - Болгария - 2:1. Положение команд: Англия - 6 (2), Чехия - 3 (2), Косово - 2 (2), Болгария - 2 (3), Черногория - 2 (3).

D - Грузия - Гибралтар - 3:0, Дания - Ирландия - 1:1. Положение команд: Ирландия - 7 (3), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (3), Гибралтар - 0 (2).

F - Фарерские острова - Испания - 1:4, Швеция - Мальта - 3:0, Норвегия - Румыния - 2:2. Положение команд: Испания - 9 (3), Швеция - 7 (3), Румыния - 4 (3), Мальта - 3 (3), Норвегия - 2 (3), Фарерские острова - 0 (3).

G - Австрия - Словения - 1:0, Северная Македония - Польша - 0:1, Латвия - Израиль - 0:3. Положение команд: Польша - 9 (3), Израиль - 7 (3), Северная Македония - 4 (3), Австрия - 3 (3), Словения - 2 (3), Латвия - 0 (3).

Сборная Беларуси свой матч 3-го тура в группе С проведет 8 июня на поле "Борисов-Арены" против команды Германии. В Таллинне эстонцы примут футболистов Северной Ирландии. Положение команд: Северная Ирландия - 6 (2), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2).-0-