Футболисты "Витебска" и "Руха" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" и брестского "Руха" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры в Витебске небольшое преимущество было на стороне хозяев, но ни им, ни брестчанам так и не удалось забить гол. В итоге ничья - 0:0.

В первом сегодняшнем матче "Минск" переиграл на поле столичного стадиона "Трактор" футболистов "Ислочи" с результатом 4:3.

Центральный поединок этого тура состоится 7 ноября - в Солигорске идущий вторым "Шахтер" сыграет с футболистами БАТЭ. Еще два претендента на медали встретятся в субботу в Бресте - действующий чемпион страны местное "Динамо" будет соперничать с жодинским "Торпедо-БелАЗ". Кроме того, аутсайдер турнира "Смолевичи" примет на своем стадионе гродненский "Неман", а "Слуцк" сыграет у себя дома с "Городеей".

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: "Белшина" (Бобруйск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 53 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 52, "Динамо" (Брест) - 48, "Неман" (Гродно) - 47, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 47, "Динамо" (Минск) - 45, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Минск" - 37, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35, "Витебск" - 35, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 27, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из "Шахтера".-0-