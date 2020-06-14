Футболисты "Витебска" обыграли "Рух" в матче чемпионата Беларуси 

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты "Витебска" после пяти ничьих подряд сумели добиться победы, обыграв на выезде брестский "Рух" со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил молдавский легионер витебчан Ион Николаеску, отличившийся на десятой минуте игры.
Также сегодня лидер чемпионата БАТЭ на поле "Борисов-Арены" встречается с солигорским "Шахтером", занимающим вторую позицию.
Результаты остальных матчей 13-го тура: "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Городея" - "Слуцк" - 3:0, "Неман" (Гродно) - "Смолевичи" - 2:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 0:1.
Турнирное положение: БАТЭ - 26 очков (12 матчей), "Шахтер" - 24 (12), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (13), "Неман" - 20 (12), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (13), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 15 (13), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (12), "Белшина" - 6 (13).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича ("Шахтер").-0-