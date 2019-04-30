Футболисты "Витебска" одолели минское "Динамо" и сыграют в домашнем финале Кубка Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" стали первыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном полуфинальном поединке на столичном стадионе "Трактор" витебчане сыграли вничью (0:0) с минским "Динамо" и по итогам двух полуфинальных матчей обеспечили себе место в домашнем финале. Первая встреча этих команд завершилась минимальной победой "Витебска" - 0:1.

Второй участник кубкового финала определится 1 мая на солигорском стадионе "Строитель", где "Шахтер" примет гостей из "Ислочи". В их первой встрече была зафиксирована боевая ничья - 2:2. После первого тайма футболисты "Ислочи" выигрывали со счетом 2:0, но не удержали победу, дважды пропустив после перерыва - 2:2.

Решающий поединок 28-го розыгрыша Кубка Беларуси пройдет 26 мая в Витебске. Перед этим два сезона подряд его обладателями становились футболисты брестского "Динамо". Всего у брестчан три трофея, столько же у минского "Динамо", борисовского БАТЭ и бобруйской "Белшины". По два раза Кубок выигрывали "Гомель", солигорский "Шахтер", мозырская "Славия", минский "МТЗ-РИПО" и новополоцкий "Нафтан", по одному - "Минск", гродненский "Неман", минское "Динамо-93", витебский "Локомотив-96" и жодинское "Торпедо-БелАЗ".-0-