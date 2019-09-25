Футболисты "Витебска" победили "Славию" в чемпионате Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят перенесенные матчи из разных туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них мозырская "Славия" в поединке 15-го тура проиграла на своем поле "Витебску" со счетом 0:1. Единственный мяч на 56-й минуте забил Антон Матвеенко.

Футболисты "Городеи" в 18.45 сыграют у себя дома с солигорским "Шахтером".

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня лидер первенства брестское "Динамо" примет действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ (начало в 20.45). Брестчане после 21 проведенного матча имеют в своем активе 54 очка, а борисовчане провели на одну игру меньше и набрали 49 зачетных баллов.

Брестское "Динамо" примет сегодня футболистов БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси По мнению специалистов и болельщиков, в случае победы в сегодняшнем поединке вряд ли что-то сможет помешать брестским динамовцам завоевать первое для себя золото национального первенства.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), БАТЭ - 49 (20), "Шахтер" - 49 (20), "Динамо" (Минск) - 43 (21).-0-