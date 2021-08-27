Футболисты "Зенита" победили ЦСКА в матче чемпионата России 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" победили ЦСКА со счетом 1:0 в центральном поединке 6-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Встреча в Санкт-Петербурге прошла с преимуществом хозяев поля, но только на 82-й минуте Сердар Азмун сумел забить победный гол. Благодаря этой виктории зенитовцы вышли на первое место.





В стартовом матче этого тура футболисты "Уфы" уступили на своей арене самарским "Крыльям Советов" - 1:2. Белорусский защитник самарской команды Дмитрий Прищепа не играл из-за травмы.





Грозненский "Ахмат" принимал на своем поле тульский "Арсенал" и выиграл со счетом 2:1. Белорусский полузащитник туляков Юрий Ковалев на поле не выходил.





В Москве футболисты "Спартака" уступили гостям из "Сочи" - 1:2.





Главным поединком сегодняшнего игрового дня станет московское дерби между "Динамо" и "Локомотивом", за который выступают белорусские легионеры Виталий Лисакович и Кирилл Зинович. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем в составе примут у себя дома казанский "Рубин". В Екатеринбурге местный "Урал" будет соперничать с "Ростовом", а "Химки" примут гостей из "Нижнего Новгорода".





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Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 14 очков, по 12 баллов у футболистов "Сочи" и "Динамо"-0-