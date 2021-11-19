Футболисты "Зенита" разгромили нижегородцев в матче чемпионата России

Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва на отборочные матчи сборных сегодня возобновился футбольный чемпионат России, сообщает корреспондент БЕЛТА. В стартовом поединке 15-го тура лидер первенства "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге гостей из "Нижнего Новгорода" с результатом 5:1. В первом тайме голевой дубль оформил Артем Дзюба, еще один мяч забил бразильский форвард хозяев Малком, в составе гостей отличился их капитан Алексей Козлов. Незадолго до перерыва камерунский легионер нижегородцев Петрус Бумаль получили два предупреждения подряд, оставив команду в меньшинстве. Во второй половине встречи зенитовцы сполна воспользовались численным перевесом - сначала Артем Дзюба забил свой третий гол, а в самом конце встречи Дмитрий Чистяков довел дело до разгрома. Завтра один из фаворитов российского чемпионата московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе примет на своей арене "Азмат" из Грозного. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграют у себя дома с московским "Спартаком". В Самаре местные "Крылья Советов", за которые выступает белорусский защитник Дмитрий Прищепа, встретятся с "Уралом" из Екатеринбурга. Остальные встречи последнего тура первого круга состоятся 21 ноября: "Ростов" - "Уфа", ЦСКА (Москва) - "Химки", "Динамо" (Москва) - "Арсенал" (Тула), "Сочи" - "Рубин" (Казань). Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 33 очка, на 6 баллов отстает клуб "Сочи", у московского "Динамо" 26 очков, "Локомотив" имеет 25 зачетных баллов. Внизу таблицы "Урал" - 11 очков, на балл больше в активе "Химок", у "Арсенала" 13 очков.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!