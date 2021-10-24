Футболисты "Зенита" разгромили "Спартак" в матче чемпионата России

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" нанесли самое крупное поражение московскому "Спартаку" за всю историю чемпионата России - 7:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Санкт-Петербурге прошла с огромным преимуществом хозяев поля, которые уже в первом тайме забили четыре гола. После перерыва действующие чемпионы страны еще трижды поразили ворота гостей, пропустив в свои лишь один мяч. По два мяча в этой встрече забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Один из лидеров "Зенита" Артем Дзюба, реализовав пенальти, забил свой 143-й гол в российском первенстве. Он сравнялся по количеству забитых мячей с рекордсменом российской премьер-лиги Олегом Веретенниковым, выступавшим за волгоградский "Ротор".

Результаты других встреч 12-го тура чемпионата России: "Динамо" (Москва) - "Химки" - 4:1, "Ахмат" (Грозный) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0, "Краснодар" - "Нижний Новгород" - 4:1, ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 3:1, "Ростов" - "Арсенал" (Тула) - 4:0, "Уфа" - "Рубин" (Казань) - 1:1.

Сегодня в последнем матче этого тура московский "Локомотив", за который выступают белорусы Виталий Лисакович и Кирилл Зинович, у себя дома сыграет с футболистами "Сочи".

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 26 очков, по 23 балла набрали "Динамо" и ЦСКА, "Краснодар" и "Сочи" имеют по 21 очку. Внизу таблицы "Урал", набравший всего 9 очков, на балл больше в активе "Уфы", 11 очков у "Химок".

Список лучших бомбардиров возглавляет Гамид Агаларов ("Уфа"), забивший 10 мячей.-0-