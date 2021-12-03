Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Ростовом" в чемпионате России

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" не смогли победить "Ростов" в стартовом матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Санкт-Петербурге получился для лидера российского первенства крайне тяжелым. Уже в середине первого тайма ростовчане выигрывали со счетом 2:0: на 11-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, а еще через 15 минут Николай Комличенко забил второй мяч. Хозяева поля ушли от поражения благодаря голевому дублю бразильского форварда Клаудиньо, который свой первый мяч забил на 31-й минуте, а в середине второго тайма с пенальти установил окончательный результат встречи - 2:2.

Завтра московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе примет на свое арене аутсайдера российской премьер-лиги "Урал" из Екатеринбурга. В Самаре местные "Крылья Советов", за которые выступает белорусский защитник Дмитрий Прищепа, сыграют с московским ЦСКА. В Москве футболисты "Спартака" встретятся с грозненским "Ахматом".

В воскресенье, 5 декабря, футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем в составе сыграют на выезде против "Сочи". Идущее вторым московское "Динамо" примет на своем поле "Уфу", "Нижний Новгород" у себя дома будет соперничать с казанским "Рубином", а "Химки" дома примут тульский "Арсенал".

Сейчас турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", у которого 37 очков, в активе "Динамо" 32 балла, у футболистов "Сочи" 28 очков, "Локомотив" и "Краснодар" имеют по 25 баллов. Внизу таблицы "Урал", набравший всего 13 очков, на балл больше у "Химок".

Лидером бомбардирской гонки является 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-