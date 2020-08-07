Футболисты "Зенита" выиграли Суперкубок России

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем за Суперкубок сегодня в России открылся новый футбольный сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Москве чемпион и обладатель Кубка страны "Зенит" из Санкт-Петербурга одолел серебряного призера прошлого первенства столичный "Локомотив" с результатом 2:1. На 14-й минуте лидер атак "Зенита" Артем Дзюба забил первый мяч, после перерыва, на 69-й минуте встречи Магомед Оздоев увеличил преимущество питерского клуба, а еще через три минуты хорватский легионер "Локомотива" Ведран Чорлука сократил разрыв до минимума.

Футболисты "Зенита" в пятый раз стали обладателями российского Суперкубка. До этого они выигрывали этот трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Очередной чемпионат России стартует 8 августа матчем подмосковных "Химок", которые в этом сезон вернулись в элитный дивизион, и футболистов московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко.-0-