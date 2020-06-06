Футбольные клубы первой лиги вступают в борьбу за Кубок Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 6 июня 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:43 В Норильске откачали уже более 324 т разлившегося топлива В мире
12:19 ФОТОФАКТ: В филиале "Пищевик-Агро" в Бобруйском районе заготовлено более 2,5 тыс. тонн сочных травянистых кормов Регионы
11:51 Версальский дворец во Франции открылся после карантина В мире
11:34 РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники Регионы
11:19 МАРТ выявил нарушения прав потребителей в работе известного интернет-магазина Общество
10:57 Легковушка и мотоцикл столкнулись в Орше Происшествия
10:56 Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря Президент
10:52 Футбольные клубы первой лиги вступают в борьбу за Кубок Беларуси Спорт
10:41 Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды Экономика
10:41 Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева Президент
10:22 Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 7 июня Общество
10:10 Территориальные центры с конца марта выполнили более 18 тыс. доставок продуктов и медикаментов Общество
09:59 Лукашенко встретится с активом Могилевской области Президент
09:49 Известный белорусский драматург Алексей Дударев отмечает 70-летие Культура
09:20 Гродно примет матчи второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу Спорт
09:15 Четыре матча состоятся сегодня в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
09:12 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: переговоры Лукашенко и Орбана, чартеры "Белавиа" в Албанию и время природы Общество
07:00 Лукашенко приветствует совместные усилия Беларуси и Швеции по расширению сотрудничества Президент
00:59 Грузовое судно затонуло у берегов Ирака - есть погибшие В мире
00:34 Землетрясение произошло на Филиппинах В мире
00:02 В польском Плоцке нашли тысячелетний некрополь Калейдоскоп
05.06.20
05.06.20 23:32 Во Вьетнаме открылся первый в мире золотой отель Калейдоскоп
05.06.20 22:59 Землетрясение зафиксировано в Турции В мире
05.06.20 22:35 Перцов: стабильность в белорусском обществе не дает работать протестным технологиям Общество
05.06.20 22:25 Олег Гайдукевич: выборы - это борьба программ, а не попытки любой ценой свалить власть Политика
05.06.20 22:10 "Во главу всего должен стать закон" - новый министр информации рассказал о первоочередных задачах Общество
05.06.20 21:47 Американские фондовые индексы ускорили рост В мире
05.06.20 21:41 БГУ запустил спортивный онлайн-проект "Лето зовет" Общество
05.06.20 21:28 Пекин понизил уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению В мире
Все новости
Все новости
Спорт
06 июня 2020, 10:52

Футбольные клубы первой лиги вступают в борьбу за Кубок Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сезона 2020/2021 сегодня пройдут матчи второго раунда, с которого в борьбу вступят представители первой лиги национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одни из фаворитов турнира в первой лиге футболисты "Сморгони" сыграют в гостях у одного из лидеров второй лиги "Барановичей". Еще три представителя первой лиги проэкзаменуют на выезде команды коллективов физкультуры - новополоцкий "Нафтан" сыграет в Шклове с местным "Спартаком", футболисты "Орши" в Копыле встретятся со "Строителем", а в Ольшанах пинская "Волна" будет соперничать с "Новой Припятью".

Составы остальных пар:

"Полоцк-2019" - "Химик" (Светлогорск),

"Стэнлес" (Пинск) - "Арсенал" (Дзержинск),

"Осиповичи" - "Спутник" (Речица),

БГУ (Минск) - "Гомель",

"СМИ-Автотранс" (Смолевичи) - "Слоним-2017",

"Мелиоратор" (Житковичи) - "Лида",

"Першы Рэгiен" (Брест) - "Локомотив" (Гомель),

"Горки" - "Ошмяны",

"Кронон" (Столбцы) - "Гранит" (Микашевичи),

"Энергетик-БГАТУ" (Минск) - "Островец",

"Бумпром" (Гомель) - "Днепр" (Могилев).

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня. На этой стадии в борьбу вступят представители высшей лиги чемпионата страны.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кубок Беларуси футбол
Новости рубрики Спорт
Фото АФПФ Гродно примет матчи второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу
Во время тренировки брестских динамовцев накануне встречи с "Минском". Фото ФК "Динамо-Брест" Четыре матча состоятся сегодня в чемпионате Беларуси по футболу
Елена Левченко. Фото из архива Фотоконкурс "Женщины в баскетболе" объявлен FIBA
Фото ФК "Смолевичи" "Смолевичи" разгромили "Городею", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси
Фото Белорусской федерации хоккея на траве "Минск" обыграл смолевичскую "Викторию" на возобновившемся чемпионате Беларуси по хоккею на траве
Во время матча Беларусь - Норвегия. Фото из архива Матчи отборочного раунда ЧЕ-2021 по волейболу перенесли на январь следующего года
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
В Беларуси выздоровели и выписаны 22 066 пациентов с COVID-19
Сохранить положительное и привнести новое: Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК
Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
Топ-новости
Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря
Премьер-министр Венгрии о визите в Беларусь: я приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество
Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Территориальные центры с конца марта выполнили более 18 тыс. доставок продуктов и медикаментов
"Во главу всего должен стать закон" - новый министр информации рассказал о первоочередных задачах
Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта - Головченко
Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы
Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске
РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники
Минэнерго РФ даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам газа - Рапота
В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык
В Беларуси планируется упростить требования к бухгалтерскому учету
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.