Футбольные клубы первой лиги вступают в борьбу за Кубок Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сезона 2020/2021 сегодня пройдут матчи второго раунда, с которого в борьбу вступят представители первой лиги национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одни из фаворитов турнира в первой лиге футболисты "Сморгони" сыграют в гостях у одного из лидеров второй лиги "Барановичей". Еще три представителя первой лиги проэкзаменуют на выезде команды коллективов физкультуры - новополоцкий "Нафтан" сыграет в Шклове с местным "Спартаком", футболисты "Орши" в Копыле встретятся со "Строителем", а в Ольшанах пинская "Волна" будет соперничать с "Новой Припятью".

Составы остальных пар:

"Полоцк-2019" - "Химик" (Светлогорск),

"Стэнлес" (Пинск) - "Арсенал" (Дзержинск),

"Осиповичи" - "Спутник" (Речица),

БГУ (Минск) - "Гомель",

"СМИ-Автотранс" (Смолевичи) - "Слоним-2017",

"Мелиоратор" (Житковичи) - "Лида",

"Першы Рэгiен" (Брест) - "Локомотив" (Гомель),

"Горки" - "Ошмяны",

"Кронон" (Столбцы) - "Гранит" (Микашевичи),

"Энергетик-БГАТУ" (Минск) - "Островец",

"Бумпром" (Гомель) - "Днепр" (Могилев).

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня. На этой стадии в борьбу вступят представители высшей лиги чемпионата страны.-0-