Футбольные первенства Беларуси среди юниоров и юношей приостановлены

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" приостановила юниорское и юношеское первенства Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Такое решение принято сегодня на заседании бюро исполнительного комитета футбольной федерации в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма.

Что касается национального чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, то он продолжится согласно расписанию: матчи 3-го тура состоятся 3-5 апреля.-0-