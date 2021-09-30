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30 сентября 2021, 14:14

Футбольный тренер Людас Румбутис: "ЧМ каждые два года? Я не в восторге от идеи"

Фото АБФФ
Фото АБФФ

Не так давно футбольный мир всколыхнуло предложение экс-тренера лондонского "Арсенала", а ныне директора по глобальному развитию в ФИФА Арсена Венгера.

Он предложил проводить чемпионаты мира раз в два года, а не в четыре, как сейчас. Хотя 166 ассоциаций поддержали эту инициативу, нашлось и много ее противников. Белорусский тренер Людас Румбутис специально для "7 дней" проанализировал возможную реформу и объяснил, что с ней не так.

Сейчас в ФИФА занимаются исследованием для технико-экономического обоснования реформы Венгера: проводят глубокий и всесторонний анализ, учитывая интересы мирового футбола. Главная идея француза - уменьшить количество отборочных матчей сборных перед крупными турнирами, чтобы за счет освободившегося времени появилось окно для дополнительного мундиаля. По словам специалиста, все отборы можно уместить в один мини-турнир, который состоится на протяжении четырех-пяти недель, например, в октябре. А в конце сезона по четным годам устраивать чемпионаты мира, по нечетным - первенства конфедераций (чемпионаты Европы, Кубок африканских наций, Копа Америка и так далее). При таком раскладе ЕВРО, который сейчас также проводится раз в четыре года, будет проходить тоже каждые два года.

Людас Румбутис инициативу француза категорически не поддерживает:

- От идеи Венгера я не в восторге. Посмотрите на ежегодный чемпионат мира по хоккею. У национальных федераций и игроков к нему практически нет никакого интереса, поэтому часто возникают ситуации, когда топовая сборная, вроде Финляндии, везет туда третий или четвертый состав. Из-за этого снижается зрительское внимание, ведь все хотят смотреть на лучших. К футбольному мундиалю отношение совершенно другое, потому что он, как и Олимпийские игры, проходит раз в четырехлетие. Люди ждут его и потом с огромным желанием следят за играми. То же самое можно сказать и про ЕВРО. В футболе не так много победителей чемпионатов Европы и мира, и если начать чаще проводить турниры, то мы просто обесценим это звание. Из реально долгожданного события превратим эти турниры в обыденность.

Еще одна причина, по которой Людас Ионович против возможной реформы от ФИФА, - перегруз календаря для футболистов:

- Даже сейчас у игроков напряженный график: чемпионат страны, внутренние кубки, еврокубки, плюс выступления за сборные. Получается, футболист хорошего уровня за сезон может провести примерно 70-80 игр. Это запредельно. Нужно понимать, что после матча необходимо минимум два дня на восстановление, так как футбол очень энергозатратный вид спорта. Это не хоккей или гандбол, где ты поучаствовал в атаке, сел на лавку, отдохнул и снова вышел на площадку. В футболе так нельзя. Получается, на игроков ляжет еще большая нагрузка и они будут выхолощены до предела. А это, в свою очередь, приведет к увеличению количества травм. Клубы уже не хотят отпускать в сборные игроков, так как хватает примеров, когда человек уезжал в сборную здоровым, а возвращался травмированным. Например, Мирослав Ромащенко, который после такой истории закончил свою карьеру.

Так почему же ФИФА вообще подняла данный вопрос, если существует множество подводных камней? Ответ прост: деньги.

- Для ФИФА проведение чемпионата мира каждые два года - это как участие в беспроигрышной лотерее. Мундиаль дает очень хороший доход, поэтому организация сможет заработать в два раза больше. Вообще, в последнее время вокруг чемпионата мира происходит что-то непонятное. С 2026 года увеличивается количество участников до 48 (сейчас 32). Потом что - 80 команд сделают? Чтобы на тех, кто не участвует, косо смотрели? Как по мне, лучше оставить все, как есть, это идеальный расклад, - рассуждает Людас Румбутис.

По мнению специалиста, футбол нуждается в реформах, но ими должны заниматься национальные федерации внутри страны:

- Нужно сделать так, чтобы люди смотрели матчи и на трибунах стадиона, и по телевизору или интернету, благодаря чему у медиа появится спрос на покупку прав, на чем клубы смогут заработать. В свое время англичане подписали хороший контракт по телеправам и сейчас живут с этих денег. Каждая федерация должна подумать, что нужно сделать, чтобы привлечь внимание к собственным чемпионатам.

Даже если чемпионат мира будут проводить два раза в год с 48 командами, вряд ли сборная Беларуси туда пробьется в ближайшее время. Пока мы, по большому счету, не готовы участвовать в таких турнирах, в первую очередь ментально. Для начала нашим игрокам нужно научиться выходить на поле с мыслями, что мы умеем играть в футбол, не бояться соперника.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-

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