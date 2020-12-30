Хоккеисты финского "Йокерита" обыграли СКА в матче чемпионата КХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты финского "Йокерита" с минимальным преимуществом обыграли СКА в матче чемпионата КХЛ. Встреча в Хельсинки завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У "джокеров" голевые атаки на счету Вели-Матти Савинайнена и Джордана Шредера. У гостей отличился Евгений Тимкин, которому удалось сократить разницу в счете. Впрочем, большего игрокам СКА сделать не удалось. Несмотря на все старания они были вынуждены признать превосходство оппонентов.

В поединке между "Сочи" и "Северстали", цвета которой защищает игрок сборной Беларуси Владислав Кодола победу праздновали южане со счетом 6:2 (3:0, 2:2, 1:0). В рядах хозяев площадки отличились оформившие по результативному дублю Ансель Галимов и Сергей Шмелев, а также Никита Феоктистов и Игорь Руденков. "Северсталь" ответила голами Егора Морозова и Якоба Берглунда. Таким образом "леопарды" прервали трехматчевую серию поражений в турнире. Кроме того, это их седьмая кряду виктория в поединках против хоккеистов из Череповца.

В матче нижегородского "Торпедо" и ярославского "Локомотива", который тренирует белорусский специалист Андрей Скабелка, победу праздновали "автозаводцы" – 6:5 (3:2, 2:2, 1:1). Отметим, что по ходу результативного первого периода тренерские штабы команд заменили вратарей.

Одним из героев матча стал белорусский нападающий "Торпедо" Андрей Белевич. Игрок недавно пролонгировавший контракт с клубом из Нижнего Новгорода отметился результативной передачей.

Что касается авторов голов, то у победителей ими стали Джордан Шварц, Семен Ручкин, Сергей Гончарук, Энди Миле, Иван Чехович и Антон Шенфельд. В ярославской дружине отличились Егор Коршков , Михаил Беляев, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Атте Охтамаа.

И наконец, в Подольске встречались московское "Динамо" под руководством экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова и подмосковный "Витязь". Победу в данном матче одержала команда из столицы России – 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). Эта виктория позволила москвичам подняться на третье место в Западной конференции. У "бело-синих" отличились Михал Чайковски, Вадим Шипачев, Владислав Ефремов, Даниил Тарасов и Юусо Хиетанен. В подольской команде гол на счету латвийского легионера Каспарса Даугавиньша.

Отметим, что капитан московской дружины Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром своей команды в КХЛ. Он набрал 197 очков и на один балл превзошел достижение Дениса Кокарева.-0-