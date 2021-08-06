Гандболистки Франции и России стали финалистками олимпийского турнира

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки Франции и России пробились в финал женского олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале француженки взяли верх над командой Швеции с преимуществом в два мяча - 29:27. До середины первого тайма скандинавки выигрывали, а потом их соперницы взяли бразды правления в свои руки и довели встречу до победы.

В финальном поединке токийских Игр гандболистки Франции встретятся с действующими чемпионами Рио россиянками, которые сегодня одолели бронзовых призеров спортсменок Норвегии с минимальным перевесом в счете - 27:26. Эта стала повторением полуфинала прошлой Олимпиады, тогда российская сборная вырвала победу у скандинавок в дополнительное время - 38:37. Таким образом, в главном финале за олимпийское золото, как и в Рио-де-Жанейро, 8 августа встретятся россиянки и француженки, а за бронзовые медали поспорят норвежки и шведки. В финальном матче ОИ-2016 россиянки обыграли француженок - 22:19, а в игре за бронзовые награды команда Норвегии была сильнее сборной Нидерландов - 36:26.

На мужском гандбольном турнире медальные поединки за призовые места состоятся завтра. Решающий матч за золотые медали, так же как и у женщин, станет ремейком финала Рио-2016 - гандболисты сборной Дании сыграют с командой Франции. Пять лет назад успеха добились датчане, выигравшие с результатом 28:26. В борьбе за олимпийскую бронзу токийских Игр гандболисты Испании будут соперничать с египтянами.-0-