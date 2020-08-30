Гандболистки "Гомеля" в пятый раз выиграли Кубок Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" в пятый раз стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 23-го кубкового турнира гомельчанки на площадке центра олимпийской подготовки в Жлобине обыграли гандболисток "БНТУ-БелАЗа" со счетом 26:22. В прошлом розыгрыше эти соперники также играли в финале и тогда успех также был на стороне "Гомеля" - 27:26.

В полуфинальных поединках нынешнего турнира "БНТУ-БелАЗ" уверенно переиграл "Витебчанку" - 27:18, а гандболистки "Гомеля" разгромили "Городничанку" со счетом 34:20.

В игре за третье место в кубковом розыгрыше гродненские гандболистки были сильнее витебского клуба - 27:25.

За всю историю гандболистки "БНТУ-БелАЗа" 16 раз выигрывали Кубок страны, у "Гомеля" теперь пять трофеев, два - у "Городничанки".

Неделю назад в Пинске прошли решающие баталии мужского кубкового розыгрыша. Обладателем трофея стал "Мешков Брест", переигравший в финальном матче гандболистов минского СКА - 26:25, третьими стал "Гомель", победивший могилевский клуб "Машека" со счетом 32:31.-0-