Гандболистки сборных России, Испании, Нидерландов и Норвегии вышли в 1/2 финала ЧМ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате мира по гандболу в японском Кумамото определился квартет участников полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гандболистки сборной России, победившие в заключительном матче основного этапа команду Испании со счетом 36:26, в полуфинале сыграют с бронзовым призером прошлого мирового первенства сборной Нидерландов. Россиянки на этом первенстве одержали виктории во всех восьми проведенных встречах.
Во втором поединке за выход в финал вице-чемпионки планеты норвежки будут соперничать с испанской дружиной.
Полуфинальные баталии пройдут 13 декабря, их победители 15 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.
Кроме того, 13 декабря сборные Сербии и Черногории сыграют в матче за 5-е место, а команды Германии и Швеции поспорят за 7-ю итоговую позицию.
Остальные места распределились так: 9. Дания, 10. Япония, 11. Республика Корея, 12. Румыния, 13. Франция, 14. Венгрия, 15. Ангола, 16. Аргентина, 17. Бразилия, 18. Сенегал, 19. Словения, 20. ДР Конго, 21. Куба, 22. Казахстан, 23. Китай, 24. Австралия.
На прошлом планетарном форуме, проходившем два года назад в Германии, золото завоевали гандболистки Франции, победившие в финале норвежек (23:21), бронза досталась команде Нидерландов, обыгравшей в игре за 3-е место шведок (24:21).-0-