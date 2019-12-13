Гандболистки сборной России уступили команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Нидерландов стали первыми финалистками чемпионата мира, который проходит в японском Кумамото, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном поединке голландские спортсменки в упорной борьбе сумели одолеть команду России с минимальным преимуществом в счете - 33:32 (16:16). Во время игры команды попеременно выходили вперед, но не более чем на два мяча. В концовке матча "оранжевые" сумели воспользоваться ошибками соперниц и добились победы. До этого российские гандболистки одержали виктории во всех восьми проведенных матчах.

Во втором сегодняшнем матче за выход в финал вице-чемпионки мира норвежки будут соперничать с испанской дружиной.

Гандболистки сборной Испании обыграли норвежек и вышли в финал чемпионата мира Таким образом, 15 декабря сборные Нидерландов и Испании встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а команды России и Норвегии поспорят за бронзовые награды.

Победители полуфинальных встреч 15 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.

Кроме того, сегодня сборная Черногории обыграла в матче за 5-е место команду Сербии со счетом 28:26, а шведские гандболистки заняли седьмую итоговую позицию, разгромив немецкую сборную с результатом 35:24.

На прошлом планетарном форуме, проходившем два года назад в Германии, золото завоевали гандболистки из Франции, победившие в финале норвежек (23:21), бронза досталась команде Нидерландов, обыгравшей в игре за 3-е место шведок (24:21).-0-