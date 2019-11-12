Гандболистки сборной Беларуси выступят на турнире в Польше

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси примут участие в международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб белорусской дружины во главе с Томажем Чатером пригласил на тренировочный сбор 18 гандболисток:

вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Лилия Бурдук, Юлия Грацкевич (обе - "БНТУ-БелАЗ");

полевые игроки – Наталия Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все - "Гомель"), Виктория Шамановская ("Лада", Тольятти, Россия), Карина Ежикова ("Астраханочка", Россия), Диана Ильина ("Глория Бистрица", Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Снежана Снежко, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все - "БНТУ-БелАЗ"), Янина Елисеева ("Городничанка", Гродно).

Сборная Беларуси будет готовиться в Минске, а 21 ноября отправится на турнир в Люблин. Там соперниками белорусок будут сборные Польши, Украины и Литвы.-0-